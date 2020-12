Lega | D’Amato annuncia funerale al commercio del Lazio

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma – “L’assessore alla Sanita’ Alessio, incapace di confrontarsi con le opposizioni, decide l’ecatombe delcon l’obbligo della chiusura dei locali alle 18 fino alla primavera. I ristoratori e i baristi della Capitale denunciano finora la perdita di due terzi del fatturato, il che tradotto: centinaia di milioni di euro.” “A cui si aggiunge il resto della categoria delle province di Roma, Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti. Potremmo toccare il miliardo di mancati incassi o forse di piu’, mapromette interventi per le attivita’ colpite.” “Ad oggi sono state garantite le briciole o, peggio ancora, i ristori non sono stati erogati. Per questo saremo in piazza lunedi’ a Roma a difesa del comparto che chiede di lavorare almeno fino alle 22 nel rispetto delle misure anti-Covid”. Cosi’ Orlando Angelo Tripodi, ...