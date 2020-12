Le faq del governo sulle regole anti Covid: ecco cosa possiamo fare e chi possiamo vedere (Di mercoledì 9 dicembre 2020) cosa intende il Dpcm per residenza, domicilio e abitazione? Posso raggiungere il mio partner nella nostra seconda casa? Sul sito della presidenza del Consiglio la risposta alle domande lasciate in sospeso dal decreto Leggi su repubblica (Di mercoledì 9 dicembre 2020)intende il Dpcm per residenza, domicilio e abitazione? Posso raggiungere il mio partner nella nostra seconda casa? Sul sito della presidenza del Consiglio la risposta alle domande lasciate in sospeso dal decreto

MEF_GOV : A seguito delle numerose domande pervenute sull'abolizione del versamento della prima e seconda rata #IMU per l’ann… - Syrenaegiziana : RT @Agenzia_Ansa: Pubblicate sul sito del governo le #Faq sul #Dpcm. Ecco cosa si potrà fare e cosa no. Si agli #spostamenti ma tra regioni… - cronaca_news : Le faq del governo sulle regole anti Covid: ecco cosa possiamo fare e chi possiamo vedere - Agenzia_Ansa : Pubblicate sul sito del governo le #Faq sul #Dpcm. Ecco cosa si potrà fare e cosa no. Si agli #spostamenti ma tra r… - messveneto : Faq del Dpcm di Natale: durante le festività spostamenti e turismo solo nelle aree gialle: Sul sito del governo le… -