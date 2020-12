Le cose principali da sapere sul Mes

Leggi su wired

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) (foto: Antonio Masiello#POOL /Augusto Casasoli/ POOL via Getty Images )Oggi, 9 dicembre, il parlamento vota la riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), uno strumento creato nel 2012 per cercare di aiutare i paesi dell’Eurozona a garantire la propria stabilità finanziaria. La votazione avverrà dopo che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si sarà recato alla Camera dei deputati e al Senato per illustrare le comunicazioni approvate dal governo in vista del consiglio europeo del 10 e 11 dicembre. Quello del Mes è un argomento che ha fatto molto discutere la politica italiana negli ultimi anni, generando non poca confusione nell’opinione pubblica. Proviamo a mettere in fila ciò che va saputo, per non incorrere in errori. Che cos’è il Mes? Si tratta di un’organizzazione intergovernativa degli stati membri dell’Unione europea che hanno adottato l’euro come moneta, con ...