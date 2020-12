Lazio Coronavirus: il bollettino di oggi 9 dicembre (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il numero di contagi di Coronavirus nel Lazio con i dati del bollettino della Regione di oggi: articolo in aggiornamento Coronavirus Lazio: il bollettino di ieri Nel Lazio la chiusura dei locali e ristoranti alle 18 e il coprifuoco dalle 22 sono misure che dovranno rimanere in vigore fino a primavera. “Bisognera’ correre ancora 3 mesi, almeno. Perche’ il virus circola, l’Rt non e’ sotto controllo e per la campagna di vaccinazione ci vorra’ tempo”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato in una intervista a “Il Messaggero”. “Naturalmente ci saranno interventi per le attivita’ che rimarranno chiuse, come per le palestre, per il mondo della cultura, per il commercio ambulante dei mercati – continua ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il numero di contagi dinelcon i dati deldella Regione di: articolo in aggiornamento: ildi ieri Nella chiusura dei locali e ristoranti alle 18 e il coprifuoco dalle 22 sono misure che dovranno rimanere in vigore fino a primavera. “Bisognera’ correre ancora 3 mesi, almeno. Perche’ il virus circola, l’Rt non e’ sotto controllo e per la campagna di vaccinazione ci vorra’ tempo”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione, Alessio D’Amato in una intervista a “Il Messaggero”. “Naturalmente ci saranno interventi per le attivita’ che rimarranno chiuse, come per le palestre, per il mondo della cultura, per il commercio ambulante dei mercati – continua ...

