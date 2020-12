Lavoro notturno: obblighi, regole e ultimi chiarimenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Quando un lavoratore è considerato “lavoratore notturno”? Quali sono gli obblighi e le regole da rispettare? I lavoratori notturni sono soggetti a regole speciali rispetto ai lavoratori diurni? Se sì, quali? A queste e a molte altre domande ha risposto l’INL, con la Nota n. 1050 del 26 novembre 2020. Nel documento di prassi, infatti, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla definizione di “lavoratore notturno”, anche in riferimento all’ambito di intervento riconosciuto in materia alla contrattazione collettiva. In particolare, in presenza di regolamentazione della contrattazione collettiva, si considera lavoratore notturno colui il quale svolga, nel periodo ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Quando un lavoratore è considerato “lavoratore”? Quali sono glie leda rispettare? I lavoratori notturni sono soggetti aspeciali rispetto ai lavoratori diurni? Se sì, quali? A queste e a molte altre domande ha risposto l’INL, con la Nota n. 1050 del 26 novembre 2020. Nel documento di prassi, infatti, l’Ispettoratodelha fornito alcuniin merito alla definizione di “lavoratore”, anche in riferimento all’ambito di intervento riconosciuto in materia alla contrattazione collettiva. In particolare, in presenza di regolamentazione della contrattazione collettiva, si considera lavoratorecolui il quale svolga, nel periodo ...

Cuoreeanima : @flaviomontrucch Hai mai provato 10 ore di lavoro notturno, sempre in piedi? Poi rivediamo tuo pensiero - Loden_Mcjohn : @GreenVanilLaura @Specialcla @itti_stef @Arkos71 @DavidePaggiarin @Val88s @NinoSaltato Anche io quando faccio lavor… - Paolahd883 : @Ariachetira Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a… - mauriziogabrie4 : Se dopo una vita con esperienze terribili cosi come le ho passate io vai a fare un lavoro notturno il giorno dopo l… - Pam__de : @Valerio864dd Ahaha però sappi che non ti pago il lavoro notturno ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro notturno Lavoro notturno: obblighi, regole e ultimi chiarimenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi In A1 chiuso per una notte il tratto tra Località Aglio e l’allacciamento con la A1 Panoramica

Sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, per consentire lavori di manutenzione degli impianti nelle gallerie, previsti in orario notturno, dalle 21:00 di giovedì 10 alle 6:00 di venerdì 11 dicembre, sarà ...

Lavori in autostrada, chiusure in A1

Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori propedeutici all'ampliamento della terza corsia, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 9 alle 6:00 di ...

Sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, per consentire lavori di manutenzione degli impianti nelle gallerie, previsti in orario notturno, dalle 21:00 di giovedì 10 alle 6:00 di venerdì 11 dicembre, sarà ...Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori propedeutici all'ampliamento della terza corsia, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 9 alle 6:00 di ...