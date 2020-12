Lavori di restauro della Peschiera Grande della Reggia di Caserta

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Un suggestivo specchio d’acqua lungo 270 metri al centro di una radura del Bosco Vecchio. Ladial centro di un importante intervento che mette in gioco conoscenze storiche, tecniche didi materiali diversi, competenze operative per la sicurezza di chi opera, manutenzione programmata del verde, definizione e gestione di future esperienze culturali. Lavasca, i cuidi costruzione furono diretti dall’architetto Francesco Collecini su indicazione di Luigi Vanvitelli, è oggetto di complessi interventi di cura e diche vanno avanti, senza sosta, anche in questo periodo di chiusura forzata dell’Istituto ...