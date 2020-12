Laura Pausini in giro per Roma di notte con il monopattino, bellissima-FOTO (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Pausini condivide una FOTO su instagram in cui appare in giro di notte per Roma con il monopattino, finisce sulla copertina di Grazia Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@LauraPausini) Laura Pausini ancora sulla copertina di Grazie Spagna, ma questa volta appare con su un monopattino L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lacondivide unasu instagram in cui appare indipercon il, finisce sulla copertina di Grazia Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daOfficial (@ancora sulla copertina di Grazie Spagna, ma questa volta appare con su unL'articolo proviene da YesLife.it.

WARNERMUSICIT : Laura Pausini è la prima artista italiana a superare 1 miliardo di streaming su Spotify! Complimenti @LauraPausini… - DESIFOTOLISBOA : Now playing Laura Pausini - Mi dispiace by Laura Pausini! - RuiLuizCostaCo1 : @similares_ Grazias Laura Pausini - dufie_e : Laura Pausini & Andrea Bocelli - Vivo Per Lei - Gaiaalessandra_ : @bevidallevene @MarroneEmma faccio una piccola modifica: tiziano ferro, madame, gazzelle, blind, tommaso paradiso,… -