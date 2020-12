L’appello di Angela Merkel in vista del Natale. Per la Bild è il suo discorso “più emotivo”. Ecco cosa ha detto (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’intensità dell’intervento di Angela Merkel oggi al Bundestag è stata messa in luce anche dalla Bild, che ha titolato così sulL’appello alla necessità di ridurre i contatti: “Il discorso più emotivo della cancelliera”. Con voce quasi rotta, Merkel ha spiegato che “se la scienza chiede” di anticipare le vacanze, “si deve trovare una strada”. E ha sottolineato che “fino a Natale ci sono ancora due settimane, 14 giorni…”, ma al momento in Germania i contagi continuano ad aumentare. Oggi il Paese ha raggiunto il nuovo record di morti in un giorno, 590: numeri che la cancelliera ha definito “un prezzo inaccettabile“. Da giorni Merkel chiede un inasprimento delle misure, un lockdown duro pre e post Natale. Ecco il suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’intensità dell’intervento dioggi al Bundestag è stata messa in luce anche dalla, che ha titolato così sulalla necessità di ridurre i contatti: “Ilpiù emotivo della cancelliera”. Con voce quasi rotta,ha spiegato che “se la scienza chiede” di anticipare le vacanze, “si deve trovare una strada”. E ha sottolineato che “fino aci sono ancora due settimane, 14 giorni…”, ma al momento in Germania i contagi continuano ad aumentare. Oggi il Paese ha raggiunto il nuovo record di morti in un giorno, 590: numeri che la cancelliera ha definito “un prezzo inaccettabile“. Da giornichiede un inasprimento delle misure, un lockdown duro pre e postil suo ...

