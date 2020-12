Lapo Elkann fermato dalla polizia. Aperta un’indagine: “Cosa hanno trovato nella sua Ferrari” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lapo Elkan torna a far parlare di sè. Lo aveva fatto qualche giorno fa, in occasione della morte di Diego Armando Maradona, il campione argentino morto il 25 novembre in Argentina. Nello studio di Verissimo, infatti il 43enne rampollo di casa Agnelli, nipote amatissimo dall’avvocato Gianni, aveva ricordato il Pibe, incontrato per la prima volta durante una partita per la Juventus. “Era un amico vero. Era quasi un fratello per me”. L’imprenditore, figlio di Margherita Agnelli e di Alain Elkann, si era poi soffermato sulla complessità della figura di Maradona, affermando che, nel corso della sua vita ricca di successi ma di altrettanti travagli, il campione ha combattuto “in un mondo molto complicato”. Lapo Elkann si era lasciato andare a un elogio bellissimo di Diego Armando Maradona, definendolo una ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020)Elkan torna a far parlare di sè. Lo aveva fatto qualche giorno fa, in occasione della morte di Diego Armando Maradona, il campione argentino morto il 25 novembre in Argentina. Nello studio di Verissimo, infatti il 43enne rampollo di casa Agnelli, nipote amatissimo dall’avvocato Gianni, aveva ricordato il Pibe, incontrato per la prima volta durante una partita per la Juventus. “Era un amico vero. Era quasi un fratello per me”. L’imprenditore, figlio di Margherita Agnelli e di Alain, si era poi sofsulla complessità della figura di Maradona, affermando che, nel corso della sua vita ricca di successi ma di altrettanti travagli, il campione ha combattuto “in un mondo molto complicato”.si era lasciato andare a un elogio bellissimo di Diego Armando Maradona, definendolo una ...

