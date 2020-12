L’Alligatore streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata della serie tv (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dal 25 novembre 2020 alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda L’Alligatore, la nuova fiction Rai diretta da Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi, tratta dalla serie di romanzi best seller di Massimo Carlotto. La serie tv thriller, sospesa tra mistero e noir, è una co-produzione Rai e Fandango, e vede la partecipazione di alcuni attori d’eccezione come Matteo Martari, Thomas Trabacchi, Valeria Solarino. Questa sera, 9 dicembre 2020, va in onda in prima serata la terza puntata della serie, con due nuovi episodi. Ma dove è possibile vedere o rivedere le puntate de L’Alligatore in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In ... Leggi su tpi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dal 25 novembre 2020 alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda, la nuova fiction Raida Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi, tratta dalladi romanzi best seller di Massimo Carlotto. Latv thriller, sospesa tra mistero e noir, è una co-produzione Rai e Fandango, e vede la partecipazione di alcuni attori d’eccezione come Matteo Martari, Thomas Trabacchi, Valeria Solarino. Questa sera, 9 dicembre 2020, va in onda in prima serata la, con due nuovi episodi. Maè possibileo rile puntate deintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In ...

TaxiDriversRoma : L’ALLIGATORE la bella serietv di #DanieleVicari gratis su #RaiPlay - Irene_Silmarien : Stasera in TV c'é il #MatteoMartari nazionale con una #fictionrai che si pone l'obiettivo di essere innovativa, gra… - nanni_1961 : Non riesco a vedere in streaming il 2 episodio de L’alligatore su @RaiPlay . Solo il secondo. Il primo ed il terzo ok. #raiplay #lAlligatore -

