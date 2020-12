L’aereo sembra impazzito, poi la scoperta: disegnavano un pene in cielo (FOTO) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Una storia incredibile che arriva dalla Russia che coinvolge piloti e dirigenti di una compagnia aerea low cost. Aereo russo (Facebook)Una vicenda incredibile che coinvolge un aereo e le centinaia di passeggeri a bordo, coinvolti in una vicenda che definire grottesca sarebbe davvero poco. Un aereo della Bobeda, compagnia low cost russa, impazzito nei cieli del paese, tra rotte irregolari e movimenti da incubo, per i passeggeri. Non si comprende la ragione di queste folli manovre, la compagnia aerea apre un inchiesta e qualche dirigente viene anche licenziato. Poi arriva la spiegazione. disegnavano un pene nel cielo. Si, un pene, tutte quelle manovre irregolari non erano altro che il compimento di un disegno con la grafica della rotta insomma. LEGGI ANCHE >>> Si erano sposati ... Leggi su chenews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Una storia incredibile che arriva dalla Russia che coinvolge piloti e dirigenti di una compagnia aerea low cost. Aereo russo (Facebook)Una vicenda incredibile che coinvolge un aereo e le centinaia di passeggeri a bordo, coinvolti in una vicenda che definire grottesca sarebbe davvero poco. Un aereo della Bobeda, compagnia low cost russa,nei cieli del paese, tra rotte irregolari e movimenti da incubo, per i passeggeri. Non si comprende la ragione di queste folli manovre, la compagnia aerea apre un inchiesta e qualche dirigente viene anche licenziato. Poi arriva la spiegazione.unnel. Si, un, tutte quelle manovre irregolari non erano altro che il compimento di un disegno con la grafica della rotta insomma. LEGGI ANCHE >>> Si erano sposati ...

