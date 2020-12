La torta semifreddo di Francesco Mastroianni per Ricette all’italiana

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) La ricetta delladiè il dolce dipreparato nella puntata di oggi 9 dicembre 2020. Unafredda checompleta con alberi di cioccolato e montagne di neve fatte con lo zucchero.è il maestro del gelato, per questo ledi questa settimana suggeriscono i dolci da mettere nel congelatore. Come sempre prepariamo questadiin anticipo, quindi potrebbe essere davvero un’idea carina per tutta la famiglia anche nei giorni di festa. Ecco come si fa lacon cioccolato, gelato al pistacchio, nocciole e una ...