La terapia intensiva della Malzoni sarà intitolata a Sergio Pascale

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa perdita del dottor, Primario del reparto dipost operatoria, non ha rappresentato per questa Clinica solo la scomparsa di un affermato professionista, ma anche il venir meno di un amico fidato, di un uomo di grande umanità, di un padre per tutti coloro che si avvicinavano a lui anche per un consiglio. La sua perdita ha lasciato in tutti noi un sentimento di scoramento che lunedì ci ha fisicamente bloccati e che difficilmente la nostra mente riuscirà a dimenticare. Per tale ragione il personaleCasa di Cura Villa dei Platanilavorerà con un nastro nero al braccio il giorno 11/12/2020 Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda ha, inoltre, deciso all’unanimità di intitolare la...

SAN BENEDETTO - Nove decessi nelle ultime 24 ore nelle Marche, per un totale di 1373 dall’inizio della pandemia. Ben tre nel Piceno, due nell’anconetano, ...Cala di 12 il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Piemonte, complessivamente ora 312. In discesa, -22, anche il dato negli altri reparti, in totale 4102. Non scende invece ...