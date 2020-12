La seconda stagione di Maiorca Crime in onda nel 2021 dopo il finale in replica il 9 dicembre su Rai Premium (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La seconda stagione di Maiorca Crime ci sarà: la serie tornerà in onda il prossimo anno dopo il finale della prima parte in onda in replica il 9 dicembre su Rai Premium. Il canale 25 del digitale terrestre, dedicato alle fiction Rai e non solo, ha riproposto questo poliziesco britannico ambientato nell’isola spagnola di Maiorca dallo scorso 11 novembre, dopo che Rai2 l’aveva programmato la scorsa estate in prima visione assoluta. E sarà sempre Rai2 a trasmettere la seconda stagione di Maiorca Crime nel 2021. La programmazione della prima ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ladici sarà: la serie tornerà inil prossimo annoildella prima parte ininil 9su Rai. Il canale 25 del digitale terrestre, dedicato alle fiction Rai e non solo, ha riproposto questo poliziesco britannico ambientato nell’isola spagnola didallo scorso 11 novembre,che Rai2 l’aveva programmato la scorsa estate in prima visione assoluta. E sarà sempre Rai2 a trasmettere ladinel. La programmazione della prima ...

