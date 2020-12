La scelta di Mr. Zalando che lascia per dare spazio alla moglie. Cosa ne pensate? (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Cosa ne pensate? Ci dobbiamo credere che mister Zalando, ovvero Rubin Ritter, rinunci alla sua poltrona dorata ai vertici dell’azienda per occuparsi della famiglia in modo da consentire alla moglie, che fa la giudice, di dedicarsi con più energia alla sua carriera? Una scelta di vita o è solo pubblicità per il brand, leader nel mondo nello shopping online? Fatto sta che con una lunga lettera ai dipendenti, Ritter, uno dei tre amministratori delegati di Zalando, ha annunciato la decisione di rinunciare all’incarico per dare più spazio ed opportunità alla moglie che ama il suo lavoro, importante quanto per lui, anche in vista dell’arrivo del secondo ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020)ne? Ci dobbiamo credere che mister, ovvero Rubin Ritter, rinuncisua poltrona dorata ai vertici dell’azienda per occuparsi della famiglia in modo da consentire, che fa la giudice, di dedicarsi con più energiasua carriera? Unadi vita o è solo pubblicità per il brand, leader nel mondo nello shopping online? Fatto sta che con una lunga lettera ai dipendenti, Ritter, uno dei tre amministratori delegati di, ha annunciato la decisione di rinunciare all’incarico perpiùed opportunitàche ama il suo lavoro, importante quanto per lui, anche in vista dell’arrivo del secondo ...

