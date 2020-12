La reazione di Francesco Oppini dopo la dichiarazione d’amore di Tommaso Zorzi (FOTO) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tommaso Zorzi innamorato di Francesco Oppini Qualche giorno fa Tommaso Zorzi ha ammesso di essersi innamorato di Francesco Oppini. Il rampollo meneghino ha aspettato che il figlio di Alba Parietti lasciasse la casa più spiata d’Italia prima di svelare i suoi veri sentimenti. Appartandosi con Stefania Orlando, il 25enne ha dichiarato di essersi reso conto di provare un forte sentimento per l’imprenditore piemontese. Un amore che gli altri concorrenti del reality show di Canale 5 avevano già intuito. Attraverso Instagram è arrivata anche la reazione indiretta del diretto interessato che, appresi i sentimenti di Zorzi nei suoi confronti, ha preso in prestito un commento trovato sui vari social network per sdrammatizzare ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 9 dicembre 2020)innamorato diQualche giorno faha ammesso di essersi innamorato di. Il rampollo meneghino ha aspettato che il figlio di Alba Parietti lasciasse la casa più spiata d’Italia prima di svelare i suoi veri sentimenti. Appartandosi con Stefania Orlando, il 25enne ha dichiarato di essersi reso conto di provare un forte sentimento per l’imprenditore piemontese. Un amore che gli altri concorrenti del reality show di Canale 5 avevano già intuito. Attraverso Instagram è arrivata anche laindiretta del diretto interessato che, appresi i sentimenti dinei suoi confronti, ha preso in prestito un commento trovato sui vari social network per sdrammatizzare ...

