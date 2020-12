La pagina Facebook del Rocci fa una battuta. E ora il vocabolario di greco è “sessista” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic – Galeotto fu il “gineconomo”: la pagina Facebook dell’autorevole vocabolario di greco Lorenzo Rocci, ha osato fare una battuta e ora l’accusa è quella di sessismo e mezzo internet è letteralmente impazzito. Il Rocci e il “gineconomo” Il Rocci, chi ha fatto il liceo classico lo sa, è il più antico vocabolario di greco in uso nei licei italiani. La sua seguitissima pagina Facebook ogni giorno dispensa perle di saggezza o semplici curiosità, pubblicando parole e verbi dal greco e la loro definizione. Quello “incriminato” è il termine “gineconomo”: “magistrato in Atene e altre città greche, ispettore o sorvegliante dei costumi, dell’abbigliamento, delle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic – Galeotto fu il “gineconomo”: ladell’autorevolediLorenzo, ha osato fare unae ora l’accusa è quella di sessismo e mezzo internet è letteralmente impazzito. Ile il “gineconomo” Il, chi ha fatto il liceo classico lo sa, è il più anticodiin uso nei licei italiani. La sua seguitissimaogni giorno dispensa perle di saggezza o semplici curiosità, pubblicando parole e verbi dale la loro definizione. Quello “incriminato” è il termine “gineconomo”: “magistrato in Atene e altre città greche, ispettore o sorvegliante dei costumi, dell’abbigliamento, delle ...

matteorenzi : Vi aspetto tra poco, intorno alle 1830, sulla mia pagina Facebook per la diretta del mio intervento in Senato sulle… - pif_iltestimone : Vi rubo qualche minuto per chiarire una cosa. (Appena possibile, sulla mia pagina Facebook troverete la versione pi… - Ettore_Rosato : Oggi, dopo le Comunicazioni Presidente del Consiglio, interverrò in aula alla Camera verso le 11.30. Segui la diret… - coralbeachcann1 : RT @matteorenzi: Vi aspetto tra poco, intorno alle 1830, sulla mia pagina Facebook per la diretta del mio intervento in Senato sulle comuni… - ancomarzio3 : RT @EcoDellaStampa: Esiste un segreto per rendere le proprie #fotografie virali sui #social? ?? Ne abbiamo parlato con @cherchiandrea, uno… -