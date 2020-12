La nuova terna arbitrale di Paris Saint Germain-Basaksehir: fischietto all’olandese Danny Makkelie (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’olandese Danny Makkelie, assistito dal connazionale Mario Diks e dal polacco Macrin Boniek, sarà il direttore di gara della ripresa tra Paris Saint-Germain e Istanbul Basaksehir. Dopo l’interruzione in seguito all’azione del quarto uomo Coltescu, il match riprenderà dal minuto dell’interruzione. Confermati al Var gli italiani Marco Di Bello e Maurizio Mariani, quarto uomo invece il polacco Bartosz Frankowski. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’olandese, assistito dal connazionale Mario Diks e dal polacco Macrin Boniek, sarà il direttore di gara della ripresa trae Istanbul. Dopo l’interruzione in seguito all’azione del quarto uomo Coltescu, il match riprenderà dal minuto dell’interruzione. Confermati al Var gli italiani Marco Di Bello e Maurizio Mariani, quarto uomo invece il polacco Bartosz Frankowski. SportFace.

