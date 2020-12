La nuova App IO Cashback: come richiedere ed ottenere il rimborso (Di giovedì 10 dicembre 2020) A partire dall’8 dicembre si potranno richiedere rimborsi sulla propria carta fino a 150 euro tramite l’Extra Cashback natalizio. A partire dall’8 Dicembre per tutto il periodo natalizio entrerà in vigore il decreto del governo per il quale sarà possibile cumulare i proprio acquisti sull’App IO Cashback e richiedere successivamente un rimborso fino a 150€ per tutti i pagamenti effettuati con carta di credito o debito. Ma quali sono gli elementi necessari per richiedere questo rimborso? Innanzitutto bisogna attivare o lo SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE) cosi che si possa essere identificati sull’applicazione IO che andrà scaricata successivamente. Questa è un’app della pubblica amministrazione. L’identità SPID può essere richiesta a ... Leggi su chenews (Di giovedì 10 dicembre 2020) A partire dall’8 dicembre si potrannorimborsi sulla propria carta fino a 150 euro tramite l’Extranatalizio. A partire dall’8 Dicembre per tutto il periodo natalizio entrerà in vigore il decreto del governo per il quale sarà possibile cumulare i proprio acquisti sull’App IOsuccessivamente unfino a 150€ per tutti i pagamenti effettuati con carta di credito o debito. Ma quali sono gli elementi necessari perquesto? Innanzitutto bisogna attivare o lo SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE) cosi che si possa essere identificati sull’applicazione IO che andrà scaricata successivamente. Questa è un’app della pubblica amministrazione. L’identità SPID può essere richiesta a ...

Ultime Notizie dalla rete : nuova App CheckMyBus, al via la nuova app per Android e IOS Webitmag - web in travel magazine TIMVision ha presentato il palinsesto 2021: Skam Italia 5 è nei suoi programmi?

Per ora il futuro della serie è un’incognita perché “nella nostra nuova strategia abbiamo deciso di non percorrere più la produzione di film e di serie ...

Città «smart», piano per sostituire 9 mila punti luce

PORDENONE - La sostituzione di 9 mila punti luce; una App e 18 nuovi pannelli stradali che daranno informazioni in tempo reale su traffico, parcheggi, deviazioni e altri dati utili; nuove telecamere p ...

