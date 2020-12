La natura protagonista delle più belle foto del 2020

Leggi su wired

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nell’anno in cui di cosene abbiamo viste tutti ben poche, per fortuna arrivano un po’ di scatti dal mondo che mostrano come là fuori lanon abbia smesso di regalare spettacoli incredibili agli osservatori più fortunati. Una mantide religiosa che sbuca da una foglia, un gruppo di farfalle raccolte su una roccia a formare un fiore, cavalli selvatici in corsa nelle praterie sono tra i soggetti immortalati negli scattilistici vincitori della Rediscover Nature Photo Competition, la competizione indetta dall’Agenzia Europea dell’Ambiente di cui potete ammirare alcunenella nostra gallery. Wired.