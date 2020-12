La ministra Bonetti minaccia le dimissioni: dura replica di Boccia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La ministra alle Pari Opportunità e alla Famiglia, Elena Bonetti, ha minacciato le dimissioni in caso di mancato ritiro della task force da parte di Conte: dura la replica di Francesco Boccia La ministra alle Pari Opportunità ed alla Famiglia, Elena Bonetti, ha minacciato le dimissioni ai microfoni di Radio Capital qualora Conte non ritiri L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Laalle Pari Opportunità e alla Famiglia, Elena, hato lein caso di mancato ritiro della task force da parte di Conte:ladi FrancescoLaalle Pari Opportunità ed alla Famiglia, Elena, hato leai microfoni di Radio Capital qualora Conte non ritiri L'articolo proviene da Inews.it.

datecivoce : La ministra @elenabonetti minaccia le dimissioni: 'Se Conte non ritira task force'. #DateciVoce - angiuoniluigi : RT @leggoit: Governo, la ministra Elena Bonetti: «Pronta a dimettermi se Conte non ritira la task force» - 34_liss : RT @rtl1025: ?? 'Io sarei pronta a dimettermi nel momento in cui non avrei più la possibilità di rispondere al giuramento che ho fatto sulla… - Agenpress : Task force. Boccia contro Ministra Bonetti. Si dimette? Se ne assume responsabilità - globalistIT : -