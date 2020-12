La Lombardia diventa ' gialla' | ecco cosa cambia

Leggi su agi

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) AGI - Si allenta la morsa del coronavirus in Lombardia e la principale Regione del Nord Italia si appresta are ‘colore', passando domenica dall'arancione al giallo. Scatteranno quindi delle restrizioni più ‘soft' rispetto alla condizione attuale. Vediamosi potrà fare enon sarà consentito a partire da domenica 13 dicembre, quando subentrerà il nuovo regime. Sarà sempre proibito circolare durante il coprifuoco in vigore dalle 22 alle 5, salvo i sempre “comprovati motivi” di lavoro, necessità e salute che dovranno essere giustificati con un'apposita autocertificazione. Riaprono bar e ristoranti ma solo fino alle 18, quindi il pranzo fuori torna a essere consentito. Dopo le 18, invece, è permesso solo ritirare cibo d'asporto (ma sempre entro le 22, momento in cui entra in vigore il coprifuoco). Riaprono i battenti i ...