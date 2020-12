La Juve può vincere la Champions? Zoff: 'Sì, non ha pecche' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) E segui la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Juventus: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gasport 9 dicembre - 16:10 Leggi su gazzetta (Di mercoledì 9 dicembre 2020) E segui la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commentintus: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gasport 9 dicembre - 16:10

juventusfc : ?? @Pirlo_official: «@aaronramsey sta meglio. E' un giocatore ancora più intelligente di quanto pensassi, e puo' to… - juventusfc : ?? @bonucci_leo19: «Dobbiamo avere lo stesso atteggiamento del secondo tempo del Derby: aggressività e voglia di vi… - misorecordsuk : La Juve può vincere la Champions? Zoff: 'Sì, non ha pecche' #Juve #Juventus - Romanito_21 : RT @_Morik92_: Il calcio è quel gioco molto semplice in cui Davide può sempre aspirare di battere Golia. E la #Juve femminile, alla fine de… - sportli26181512 : Questa Juve può vincere la Champions? Zoff: 'Sì, non ha pecche': Questa Juve può vincere la Champions? Zoff: 'Sì, n… -