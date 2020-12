La gravidanza | leggila come un fumetto

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Illustratrice per bambini e ragazzi e fumettista Sara Menetti non poteva raccontarla che con i suoi disegni la sua gravidanza che è esperienza personale e insieme viaggio collettivo. Pregnancy Comic Journal, edito da Feltrinelli, è un diario sincero e irriverente sugli stereotipi della gravidanza e della maternità: situazioni reali, la gravidanza, pure inattesa, c’era davvero, e ironia su quello che spesso della gravidanza non ti dicono e non ti immagini.