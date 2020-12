La Francia dice sì al super soldato: farmaci e protesi per aumentarne le prestazioni in battaglia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Come Capitan America o Wolverine, la Francia pensa alla creazione di un “super soldato” con resistenza mentale e fisica aumentata. Il comitato etico delle forze armate francesi, infatti, ha dato il via libera al programma di ricerca che punta a dotare i militari di dispositivi e farmaci in grado di migliorarne le prestazioni in battaglia. La Francia dice sì alla ricerca sul super soldato Il rapporto del comitato etico parla, in particolare, di migliorare le “capacità fisiche, cognitive, percettive e psicologiche” dei soldati e di consentirne la connessione con sistemi di tracciamento e geolocalizzazione o con sistemi d’arma o altri militari. Il via libera autorizza anche lo sviluppo di trattamenti medici che prevengano ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Come Capitan America o Wolverine, lapensa alla creazione di un “” con resistenza mentale e fisica aumentata. Il comitato etico delle forze armate francesi, infatti, ha dato il via libera al programma di ricerca che punta a dotare i militari di dispositivi ein grado di migliorarne lein. Lasì alla ricerca sulIl rapporto del comitato etico parla, in particolare, di migliorare le “capacità fisiche, cognitive, percettive e psicologiche” dei soldati e di consentirne la connessione con sistemi di tracciamento e geolocalizzazione o con sistemi d’arma o altri militari. Il via libera autorizza anche lo sviluppo di trattamenti medici che prevengano ...

SecolodItalia1 : La Francia dice sì al super soldato: farmaci e protesi per aumentarne le prestazioni in battaglia… - AliceFenice : @DeFaveriPhoto @InMonsterland @borghi_claudio Non conosco le reali regole in Francia, di quello che dice la tivvu non mi fido. - GianniCiolfi : @MauroVittorio3 Perché agli ordini di Germania e Francia dice sempre si con il capono. - AMarco1987 : RT @mrctrdsh: Il leghista Borghi, in un discorso enfatico di sospiri e minacce di galera, divide i deputati in patrioti e traditori. La dif… - DupuisSimonetta : RT @mrctrdsh: Il leghista Borghi, in un discorso enfatico di sospiri e minacce di galera, divide i deputati in patrioti e traditori. La dif… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia dice La Francia dice sì al super soldato: farmaci e protesi per aumentarne le prestazioni in... Il Secolo d'Italia Export: la sua tenuta è dovuta più alla resilienza dentro le grandi catene del valore che al fascino dei prodotti ben fatti del made in Italy?

Dalla globalizzazione ai salari boccati, dal rientro in patria delle fabbriche alle scelte sostenibili, dai prestiti garantiti all’export: i punti chiave per il sistema produttivo e il futuro del Paes ...

Finanziamenti libici e corruzione, Sarko nella bufera giudiziaria

Milano, 9 dic. (askanews) - È il primo capo di stato della Francia repubblicana moderna a comparire in persona sul banco degli imputati e per ...

Dalla globalizzazione ai salari boccati, dal rientro in patria delle fabbriche alle scelte sostenibili, dai prestiti garantiti all’export: i punti chiave per il sistema produttivo e il futuro del Paes ...Milano, 9 dic. (askanews) - È il primo capo di stato della Francia repubblicana moderna a comparire in persona sul banco degli imputati e per ...