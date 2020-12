La forza di Ronaldo e la felicità perduta di Lionel Messi

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Juventus, con una prestazione magistrale, fantasia più senso tattico, secondo i dettami di Andrea Pirlo, ha conquistato il Camp Nou: 3-0 e primo posto in classifica nel proprio girone. Doppietta di Cristianosu rigore e prodezza in acrobazia dell’americano McKennie: un gol, insomma, alla CR7. Il Barça, incredulo e smarrito, è rimasto a guardare, ammaliato da tanta bellezza e tanta potenza. Non sono momenti felici, questi, per la squadra catalana, controfigura del collettivo che dava lezioni di football. Una compagine senza qualità, distratta, soprattutto in difesa, inconcludente In avanti, una ragnatela di passaggi per non approdare a nulla. E? È stato l’unico a tentare di uscire dal labirinto, a cercare qualche spunto d’autore: sulla propria strada, va detto, ha trovato un Buffon (42 anni) che non si è mai fatto sorprendere. Non ...