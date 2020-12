La fidanzata di Francesco Oppini commenta la dichiarazione d’amore di Tommaso Zorzi: la foto fa scalpore (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Come tutti i fan del GF Vip avranno avuto modo di apprendere, Tommaso Zorzi si è dichiarato a Francesco Oppini e la fidanzata di quest’ultimo ha deciso di intervenire. Cristina Tomasini, infatti, ha pubblicato una foto su Instagram davvero esilarante. La donna è apparsa alquanto divertita da tutta questa storia al punto da replicare con l’immagine di come potrebbe essere un ipotetico figlio tra i due ex compagni d’avventura. La foto in questione ha fatto il giro del web. Il commento della fidanzata di Francesco Cristina Tomasini, fidanzata di Francesco, ha commentato la dichiarazione di Tommaso. Zorzi, infatti, durante una ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Come tutti i fan del GF Vip avranno avuto modo di apprendere,si è dichiarato ae ladi quest’ultimo ha deciso di intervenire. Cristina Tomasini, infatti, ha pubblicato unasu Instagram davvero esilarante. La donna è apparsa alquanto divertita da tutta questa storia al punto da replicare con l’immagine di come potrebbe essere un ipotetico figlio tra i due ex compagni d’avventura. Lain questione ha fatto il giro del web. Il commento delladiCristina Tomasini,di, hato ladi, infatti, durante una ...

_goodvibes_17 : RT @mmeelliissaa22: RAGAZZE VI PREGO LEGGETE: francesco ha ribadito che vuole fare una diretta su ig, IO VI SUPPLICO, VI PREGO NON FATE DOM… - martaxxofficial : RT @Arcvtic: “Francesco per cosa abbandoni la casa? Per tua madre?” “No” “Per la tua fidanzata?” “No” “Per il lavoro?” “Nemmeno” Per cosa… - always_1325 : RT @mmeelliissaa22: RAGAZZE VI PREGO LEGGETE: francesco ha ribadito che vuole fare una diretta su ig, IO VI SUPPLICO, VI PREGO NON FATE DOM… - michela_2001_ : RT @mmeelliissaa22: RAGAZZE VI PREGO LEGGETE: francesco ha ribadito che vuole fare una diretta su ig, IO VI SUPPLICO, VI PREGO NON FATE DOM… - CotugnoDesiree : RT @mmeelliissaa22: RAGAZZE VI PREGO LEGGETE: francesco ha ribadito che vuole fare una diretta su ig, IO VI SUPPLICO, VI PREGO NON FATE DOM… -