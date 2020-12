La fidanzata del Cav diserta il voto sul Mes, voci impazzite: "Un messaggio?". Ma poi, Marta Fascina... (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sono 16 i deputati di Forza Italia che hanno "disobbedito" a Silvio Berlusconi, disertando la Camera al momento del voto sul via libera al Mes. E tra questi 16, oltre a Renato Brunetta (assenza che ha fatto molto rumore) c'era anche Marta Fascina, la fidanzata del Cavaliere ormai da nove mesi. Lo si è notato con un pizzico di ritardo, distratti dai Brunetta e dalle Polverini. Eppure, la Fascina era assente. Possibile? Come mai? Rottura di coppia? Improbabile. Forse, si ipotizza, era una sorta di messaggio che Berlusconi voleva mandare sia agli alleati, sia al governo. Fatto sta che i boatos sono impazziti, tanto che Forza Italia ha diffuso una nota stampa in cui è stato precisato che "oltre a Brunetta e Polverini, non ci sono altri deputati di Forza Italia a non aver ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sono 16 i deputati di Forza Italia che hanno "disobbedito" a Silvio Berlusconi,ndo la Camera al momento delsul via libera al Mes. E tra questi 16, oltre a Renato Brunetta (assenza che ha fatto molto rumore) c'era anche, ladel Cavaliere ormai da nove mesi. Lo si è notato con un pizzico di ritardo, distratti dai Brunetta e dalle Polverini. Eppure, laera assente. Possibile? Come mai? Rottura di coppia? Improbabile. Forse, si ipotizza, era una sorta diche Berlusconi voleva mandare sia agli alleati, sia al governo. Fatto sta che i boatos sono impazziti, tanto che Forza Italia ha diffuso una nota stampa in cui è stato precisato che "oltre a Brunetta e Polverini, non ci sono altri deputati di Forza Italia a non aver ...

