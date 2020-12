La direttrice dell’Ema dice che la prima autorizzazione arriverà il 29 dicembre

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo l’avvio delle vaccinazioni anti-Covid in Gran Bretagna, ora c’è la data anche per il resto d’Europa: 29mbre. «Non voglio pregiudicare il lavoro dei nostri esperti sui vaccini di Pfizer e Moderna, ma posso anticipare che la visione preliminare dei dati che abbiamo ricevuto il primombre è positiva per quanto riguarda efficacia e sicurezza»,Emer Cooke, che dal 16 novembre ha sostituito Guido Rasi a capo, l’Agenzia Ue del farmaco chiamata a dare il via libera al vaccino anti Covid in Europa. «Dobbiamo ancora controllare», spiega in collegamento da Amsterdam con Lena, il network di quotidiani internazionali del quale fa parte Repubblica, «la qualità della catena di produzione e la capacità delle aziende di preparare il rimedio su larga scala». Ma, aggiunge, «probabilmente ci esprimeremo il 29 ...