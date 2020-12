“La degna sostituta”. Domenica In, è il marito Nicola a fare i nomi del dopo Mara Venier (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Mara Venier ha annunciato che il 2020 vedrà la sua ultima edizione alla conduzione di Domenica In. La presentatrice ha infatti detto di voler trascorrere più tempo insieme alla famiglia e agli adorati nipotini. La lista delle candidate e dei candidati (sì, avete capito bene) che vogliono sostituirla è lunga, e suo marito Nicola Carraro lo ha detto davanti a tutti. Il marito di Mara Venier è ad oggi innamoratissimo della sua bionda compagna di vita. Ma d’altronde come non essere innamorati della zia Mara, che nell’ultimo 30ennio ha fatto la storia della televisione italiana. Detto ciò, Nicola Carraro in un video Instagram ha chiesto ai fan chi preferirebbero vedere alla guida del programma al posto di sua moglie. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020)ha annunciato che il 2020 vedrà la sua ultima edizione alla conduzione diIn. La presentatrice ha infatti detto di voler trascorrere più tempo insieme alla famiglia e agli adorati nipotini. La lista delle candidate e dei candidati (sì, avete capito bene) che vogliono sostituirla è lunga, e suoCarraro lo ha detto davanti a tutti. Ildiè ad oggi innamoratissimo della sua bionda compagna di vita. Ma d’altronde come non essere innamorati della zia, che nell’ultimo 30ennio ha fatto la storia della televisione italiana. Detto ciò,Carraro in un video Instagram ha chiesto ai fan chi preferirebbero vedere alla guida del programma al posto di sua moglie. ...

NellettaAugustu : RT @MiletheFrog: Io continuo a stupirmi. È la sola cosa che mi renda la vita degna di essere vissuta. Oscar Wilde - simona3105 : @petergomezblog Quanto mi fa schifo questo essere e con lui la sua degna compare. Falso fino al midollo, non se ne… - carda_gio : @BlueseaBarbara Infatti La vendetta e’ plausibile ma non degna di ammirazione - Diana95422100 : La misura è colma.....quello che sta facendo Renzi è demenziale.....parla male del governo poi lo aiuta a sopravviv… - TrerotoliPhoto : @RerumRomanarum Così come noi abbiamo il veliero di Parigi dietro Piazza della Repubblica, loro hanno la lupa capit… -

Ultime Notizie dalla rete : “La degna Come saranno i matrimoni nel 2021? Ecco tutte le tendenze Fortune Italia