“La Corte ordina la chiusura immediata della Pfizer”, ma Court Of Ages non è un tribunale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I toni sensazionalistici di chi condivide i 3 screen della “Corte” che ordina la chiusura immediata di Pfizer sono molto forti. Si tratta di un documento diviso in 3 parti in cui viene decretata la chiusura dell’azienda tedesca impegnata nella ricerca del vaccino contro il Covid-19 e anche l’arresto dello staff di Moderna e di quello dell’operazione Warp Speed. “I vaccini sono dichiarati crimine contro l’umanità”, esclama chi condivide con entusiasmo il post. “Distruzione di massa” è l’espressione che risuona e ri-suona nella prima riga del presunto documento, e somiglia tanto agli slogan usati dagli antivaccinisti e dai complottisti per indicare i vaccini. Tutti i vaccini. Ciò che ci colpisce, tuttavia, è il sigillo posto in chiusura del documento nel quale leggiamo ... Leggi su bufale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I toni sensazionalistici di chi condivide i 3 screen” cheladi Pfizer sono molto forti. Si tratta di un documento diviso in 3 parti in cui viene decretata ladell’azienda tedesca impegnata nella ricerca del vaccino contro il Covid-19 e anche l’arresto dello staff di Moderna e di quello dell’operazione Warp Speed. “I vaccini sono dichiarati crimine contro l’umanità”, esclama chi condivide con entusiasmo il post. “Distruzione di massa” è l’espressione che risuona e ri-suona nella prima riga del presunto documento, e somiglia tanto agli slogan usati dagli antivaccinisti e dai complottisti per indicare i vaccini. Tutti i vaccini. Ciò che ci colpisce, tuttavia, è il sigillo posto indel documento nel quale leggiamo ...

RaiNews : La richiesta, se accolta, potrebbe consegnare la vittoria a Trump #RaiUsa2020 #Texas - Agenzia_Italia : Usa 2020: la Corte Suprema boccia il ricorso dei repubblicani in Pennsylvania - lorepregliasco : La Corte Suprema fa carta straccia del ricorso trumpiano sulla Pennsylvania - Euristic3000 : RT @AntonioSocci1: Da ieri negli Usa è scontro istituzionale storico: TEXAS, + 8 stati, contro 4 Stati, presso la Corte Suprema. Questo può… - 1GROSSI : RT @GabrieleIuvina1: Domande brevetto #5G: i principali sono #Huawei (16 %) e #ZTE (10 %) per la #Cina, #Samsung (14 %) ed #LG (12 %) per l… -

Ultime Notizie dalla rete : “La Corte Usa: 'brogli elettorali', Texas denuncia 4 Stati alla Corte Suprema Affaritaliani.it