“La ASL sottovaluta il ruolo strategico del Comitato Anticontagio-Covid” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della CIMO, a firma del Segretario di Sezione ASL Benevento, il dottor Emilio Tazza. “La CIMO esprime forte preoccupazione per il blocco dei lavori del “Comitato anti-contagio Covid” della ASL di Benevento che alla sua prima riunione del 3 Dicembre u.s. non ha potuto discutere sul “Protocollo di regolamentazione aziendale sulle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del coronavirus Covid-19”. L’interruzione dei lavori è stata determinata dall’improvvisa assenza della Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione che, dopo un blackout del collegamento durato circa un minuto, abbandonava la riunione senza fornire alcuna spiegazione mentre il rappresentante CIMO chiedeva chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale forniti agli operatori ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della CIMO, a firma del Segretario di Sezione ASL Benevento, il dottor Emilio Tazza. “La CIMO esprime forte preoccupazione per il blocco dei lavori del “anti-contagiodella ASL di Benevento che alla sua prima riunione del 3 Dicembre u.s. non ha potuto discutere sul “Protocollo di regolamentazione aziendale sulle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del coronavirus Covid-19”. L’interruzione dei lavori è stata determinata dall’improvvisa assenza della Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione che, dopo un blackout del collegamento durato circa un minuto, abbandonava la riunione senza fornire alcuna spiegazione mentre il rappresentante CIMO chiedeva chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale forniti agli operatori ...

Donatel17146041 : RT @CoopLiguria: Continuiamo a collaborare con l'Asl 4 e il @ComuneSML supportando il punto tamponi 'drive through' al campo sportivo citta… - PierluigiVinai : RT @AnciLiguria: Riunione dell'#areainterna 'Valli dell'#Antola e del #Tigullio' con l'Asl 4 Chiavarese, Regione Liguria e - EcoLunigiana : #Lunigiana - La direzione della ASL Toscana nord ovest, nel ribadire la piena fiducia nell’operato della Magistrat… - Regione_Abruzzo : #Sanità: da domani attivo in Abruzzo, il servizio on line per la scelta e revoca del medico o del pediatra. Comodam… - micomeco47 : @sole24ore Poi dicono che la gente non si vuole vaccinare... ma se si comincia con la APP che tantissimi manco sann… -

Ultime Notizie dalla rete : “La ASL Bruno Editore pubblica Elena Peila, Dolce Dormire: il Bestseller su come curare i disturbi del sonno Fortune Italia