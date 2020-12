Kena Mobile lancia 30 Giga Natale attivabile da chiunque (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Kena Mobile lancia la nuova opzione dati 30 Giga Natale, che permette di ottenere 30 GB di traffico da utilizzare entro 30 giorni. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 9 dicembre 2020)la nuova opzione dati 30, che permette di ottenere 30 GB di traffico da utilizzare entro 30 giorni. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

mvno : Kena Mobile lancia 30 Giga Natale: 30 GB in 4G per tutti i clienti a soli 0,99 euro una tantum (non rinnovabile). - TuttoAndroid : Kena Mobile lancia 30 Giga Natale attivabile da chiunque - mondomobileweb : Kena Mobile lancia la promo 30 Giga Natale a 0,99 euro per tutti - telefoniatoday : RT @mvno: Parte il cashback di Kena Mobile: rimborso di un mese d'offerta dopo il primo rinnovo (valido su tutte le offerte attualmente dis… - pianetatel : RT @mvno: Parte il cashback di Kena Mobile: rimborso di un mese d'offerta dopo il primo rinnovo (valido su tutte le offerte attualmente dis… -

Ultime Notizie dalla rete : Kena Mobile Al via il Cashback con Kena Mobile con 1 mese di rimborso su credito residuo TuttoAndroid.net Parte il cashback di Kena Mobile: rimborso di un mese d’offerta dopo il primo rinnovo

Parte il cashback di Kena Mobile: rimborso di un mese d'offerta dopo il primo rinnovo (valido su tutte le offerte attualmente disponibili).

Le offerte telefonia mobile sotto i 10€ di Dicembre 2020

Sono lontani i tempi in cui i costi di chiamate, SMS e internet erano esorbitanti: scopri su Facile.it le offerte telefonia mobile sotto i 10€ di Dicembre 2020!

Parte il cashback di Kena Mobile: rimborso di un mese d'offerta dopo il primo rinnovo (valido su tutte le offerte attualmente disponibili).Sono lontani i tempi in cui i costi di chiamate, SMS e internet erano esorbitanti: scopri su Facile.it le offerte telefonia mobile sotto i 10€ di Dicembre 2020!