Juventus, tutte le possibili avversarie negli ottavi di Champions League (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Juventus – Ieri sera i bianconeri si sono qualificati primi nel girone di Champions League. La sfida con il Barcellona è stata fatale e in un certo senso ha sancito un predominio netto e meritocratico su chi, appunto, figura come prima in classifica. Lunedì alle ore 12,00, a Nyon, la Vecchia Signora scoprirà la sua prossima sfidante agli ottavi di finale della Champions League. Molti top club potrebbero sfortunatamente diventare gli avversari dei bianconeri, ma non sono escluse le sorprese con avversarie decisamente più alla portata. Juventus, tutte le possibili combinazioni Porto e Siviglia sono le uniche due squadre per il momento tra le possibili avversarie della ...

