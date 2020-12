Juventus, Pirlo e la scelta di Buffon titolare in Champions: “Gioca perché…” (VIDEO) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Juventus vince e convince in Champions League contro il Barcellona e al termine della gara Andrea Pirlo, tecnico bianconero, spiega e difende la sua decisione di mandare in campo Buffon. "Se c'è gente che critica ancora Gigi penso non abbiano mai visto tutti questi anni di calcio... Lui gioca perché è un campione e non perché è mio amico".caption id="attachment 987035" align="alignnone" width="618" Juventus Buffon (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lavince e convince inLeague contro il Barcellona e al termine della gara Andrea, tecnico bianconero, spiega e difende la sua decisione di mandare in campo. "Se c'è gente che critica ancora Gigi penso non abbiano mai visto tutti questi anni di calcio... Lui gioca perché è un campione e non perché è mio amico".caption id="attachment 987035" align="alignnone" width="618"(getty images)/caption ITA Sport Press.

