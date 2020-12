Juventus, Pirlo cambi assetto: Chiesa e Kulusevski a rischio? I dettagli (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Juventus – La Juventus ha surclassato il Barcellona di Leo Messi e conquistando un meritato primo posto nel suo girone di Champions League. Di sicuro in pochi si aspettavano un exploit simile da parte di Ronaldo e soci. Vincere al Camp Nou con tre gol di scarto è impresa solo per le grandi squadre e un successo del genere sicuramente darà grande autostima al gruppo bianconero. Con Pirlo, più volte finito nel mirino della critica dei tifosi per qualche pareggio di troppo in campionato, che ha dato scacco matto al collega Koeman. Juventus, Chiesa e Kulusevski rischiano il posto? Come sottolinea Calciomercato.it, per il match contro il Barcellona il tecnico bianconero ha deciso di fare a meno di due degli ultimi investimenti più costosi fatti dal club. Sia Chiesa che ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 9 dicembre 2020)– Laha surclassato il Barcellona di Leo Messi e conquistando un meritato primo posto nel suo girone di Champions League. Di sicuro in pochi si aspettavano un exploit simile da parte di Ronaldo e soci. Vincere al Camp Nou con tre gol di scarto è impresa solo per le grandi squadre e un successo del genere sicuramente darà grande autostima al gruppo bianconero. Con, più volte finito nel mirino della critica dei tifosi per qualche pareggio di troppo in campionato, che ha dato scacco matto al collega Koeman.rischiano il posto? Come sottolinea Calciomercato.it, per il match contro il Barcellona il tecnico bianconero ha deciso di fare a meno di due degli ultimi investimenti più costosi fatti dal club. Siache ...

