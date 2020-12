Juventus-Napoli, Collegio di garanzia dello sport: udienza fissata per il 22 dicembre (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Si svolgerà il 22 dicembre alle 14:30 l'udienza del Collegio di garanzia dello sport, per il caso Juventus-Napoli, a sezioni riunite, con il presidente Franco Frattini e quattro componenti delle altre sezioni. Verrà discusso il ricorso presentato dal club partenopeo contro la sentenza relativa alla partita non giocata il 4 ottobre scorso tra Juventus e Napoli. Nei primi due gradi di giudizio il Napoli è stato punito con il 3-0 d'ufficio e con un punto di penalizzazione. Leggi su mediagol (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Si svolgerà il 22alle 14:30 l'deldi, per il caso, a sezioni riunite, con il presidente Franco Frattini e quattro componenti delle altre sezioni. Verrà discusso il ricorso presentato dal club partenopeo contro la sentenza relativa alla partita non giocata il 4 ottobre scorso tra. Nei primi due gradi di giudizio ilè stato punito con il 3-0 d'ufficio e con un punto di penalizzazione.

