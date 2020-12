Juventus, l'ex Pjanic: 'Gioco poco al Barcellona e non capisco il perché' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) In questi primi mesi di esperienza nella società catalana però il bosniaco non sta raccogliendo il minutaggio desiderato e non lo ha nascosto in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Il regista di ... Leggi su it.blastingnews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) In questi primi mesi di esperienza nella società catalana però il bosniaco non sta raccogliendo il minutaggio desiderato e non lo ha nascosto in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Il regista di ...

