Juventus, la Champions League un vero tesoro: ecco quanto ha guadagnato la Vecchia Signora (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ieri la Juventus ha sbancato il Camp Nou battendo il Barcellona con un superbo 3-0. Una vittoria che non è valsa solo tre punti ma molto di più. Il bottino in Champions League 2020/21 per la Vecchia Signora ha già superato i 70 milioni di euro. Tuttavia, la quota del marketpool non è attualmente calcolabile dato che la UEFA ha rivisto le cifre al ribasso a causa dell'emergenza Coronavirus. «La UEFA ha spalmato l'impatto finanziario delle perdite subite dalla stagione sportiva 2019/20 nelle cinque stagioni successive fino a quella 2023/24», ha scritto ad esempio l'Inter nel bilancio di Inter Media and Communication. «Sulla base del meccanismo di ripartizione dettagliato per il calcolo comunicato dalla UEFA, prevediamo una riduzione del 4% sugli importi contrattualmente dovuti nella stagione sportiva ...

