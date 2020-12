Juventus, adesso testa al Genoa: nuova decisione di Pirlo verso la squadra (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Juventus – Andrea Pirlo sarà sicuramente molto soddisfatto della prestazione dei suoi uomini, ma ora deve pensare al campionato a al match assolutamente da vincere contro il Genoa. Il Milan e l’Inter infatti viaggiano come un treno e non si può perdere troppo terreno da chi sta davanti. Pirlo dunque dopo la grande partita di ieri ha preso una decisione nei confronti della squadra. Juventus, un giorno di riposo concesso da Pirlo “Il dicembre bianconero prosegue serrato: non c’è allora nemmeno il tempo per godersi la grande partita di ieri sera, che già il campionato ritorna all’orizzonte” sottolinea il club sul proprio sito. “La Juve, rientrata nella notte da Barcellona, è dunque tornata subito a lavorare alla Continassa, per cominciare a preparare la ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 9 dicembre 2020)– Andreasarà sicuramente molto soddisfatto della prestazione dei suoi uomini, ma ora deve pensare al campionato a al match assolutamente da vincere contro il. Il Milan e l’Inter infatti viaggiano come un treno e non si può perdere troppo terreno da chi sta davanti.dunque dopo la grande partita di ieri ha preso unanei confronti della, un giorno di riposo concesso da“Il dicembre bianconero prosegue serrato: non c’è allora nemmeno il tempo per godersi la grande partita di ieri sera, che già il campionato ritorna all’orizzonte” sottolinea il club sul proprio sito. “La Juve, rientrata nella notte da Barcellona, è dunque tornata subito a lavorare alla Continassa, per cominciare a preparare la ...

juventusfc : Se andate sull'App Juventus, proprio adesso, potete vedere questo... ?? #BarcaJuve #JuveUCL - ZZiliani : Adesso però non fate troppo gli indignati. Chi non ha mai avuto un aiutino così per superare un esame, alzi la mano… - ZZiliani : Per i difensori della #Juventus a tutti i costi (anche dopo il comunicato della Procura di Perugia): non ho mai par… - aljuve66 : RT @juventusfc: Se andate sull'App Juventus, proprio adesso, potete vedere questo... ?? #BarcaJuve #JuveUCL - raj02231787 : RT @juventusfc: Se andate sull'App Juventus, proprio adesso, potete vedere questo... ?? #BarcaJuve #JuveUCL -