Juve-Napoli | ricorso esaminato il 22 dicembre

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) L'udienza del Collegio di garanzia dello sport per il casosi svolgerà il 22alle ore 14.30 e sarà a sezioni riunite, con il presidente Franco Frattini e quattro componenti delle ...

Paolo Condò ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky in vista della sfida che vedrà protagonista il Napoli contro la Real Sociedad per l’ultimo turno del girone ...Juventus-Napoli, il 22 Dicembre la discussione al CONI Come riportato dall'edizione online di Tuttosport, il 22 Dicembre il collegio del CONI si riunirà ...