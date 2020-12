Juve-Napoli, martedì 22 dicembre si decide sul ricorso al Collegio di Garanzia del Coni (Di mercoledì 9 dicembre 2020) È il 22 dicembre la data stabilita dal Collegio di Garanzia del Coni per discutere il ricorso presentato dal Napoli sulle due sentenze già emesse riguardo la gara che non si è disputata contro la Juve il 4 ottobre. Il Napoli si siederà alle 14.30 per cercare di ribaltare il 3-0 a tavolino e il punto di penalizzazione assegnatole Questa la nota che era stata diffusa dal Coni: Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla S.S.C. Napoli S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Juventus F.C. S.p.A., La Lega Nazionale Professionisti Serie A, nonché, ove occorra, la Corte Sportiva d’Appello presso la FIGC e il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 9 dicembre 2020) È il 22la data stabilita daldidelper discutere ilpresentato dalsulle due sentenze già emesse riguardo la gara che non si è disputata contro lail 4 ottobre. Ilsi siederà alle 14.30 per cercare di ribaltare il 3-0 a tavolino e il punto di penalizzazione assegnatole Questa la nota che era stata diffusa dal: Ildidello Sport ha ricevuto unpresentato dalla S.S.C.S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, lantus F.C. S.p.A., La Lega Nazionale Professionisti Serie A, nonché, ove occorra, la Corte Sportiva d’Appello presso la FIGC e il ...

