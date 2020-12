Juliana Moreira in costume | un fisico statuario – FOTO

Leggi su bloglive

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)splendida e meteoropatica si mostra in un bikini striminzito che ne esalta le forme: “Ecco dove vorrei essere” le sue parole Ex velina di Striscia la Notizia,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.