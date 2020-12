József Szájer e l’orgia gay non sono il problema: la questione è l’ipocrisia del governo ungherese (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Svolazza lassù da alcuni giorni, quel foglietto, infilato in una custodia trasparente per proteggerlo dalle intemperie. Qualcuno lo ha appeso alla grondaia dell’edificio liberty di rue des Pierres, a Bruxelles, proprio sopra al bar Le Detoure, a pochi metri dalla centralissima Grand Place. Scritto in ungherese e in inglese, a perenne memoria, sentenzia: “Qui si è conclusa la carriera politica di Jozsef Szajer, eurodeputato di Fidesz e Ppe” (errore: non fa più parte del Ppe dal 2019 ma, peggio ancora, è membro dell’Unione Internazionale Democratica dove il nostro Paese è presente con Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni). Un gruppo, capeggiato dall’ultraconservatore Viktor Orbán, inneggiante al culto della famiglia tradizionale, intollerante verso Lgbt, contrario ai matrimoni fra gay e nemico persino della marijuana. Lo hanno preso – improvvisato Spiderman – sanguinante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Svolazza lassù da alcuni giorni, quel foglietto, infilato in una custodia trasparente per proteggerlo dalle intemperie. Qualcuno lo ha appeso alla grondaia dell’edificio liberty di rue des Pierres, a Bruxelles, proprio sopra al bar Le Detoure, a pochi metri dalla centralissima Grand Place. Scritto ine in inglese, a perenne memoria, sentenzia: “Qui si è conclusa la carriera politica di Jozsef Szajer, eurodeputato di Fidesz e Ppe” (errore: non fa più parte del Ppe dal 2019 ma, peggio ancora, è membro dell’Unione Internazionale Democratica dove il nostro Paese è presente con Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni). Un gruppo, capeggiato dall’ultraconservatore Viktor Orbán, inneggiante al culto della famiglia tradizionale, intollerante verso Lgbt, contrario ai matrimoni fra gay e nemico persino della marijuana. Lo hanno preso – improvvisato Spiderman – sanguinante ...

AMarco1987 : L’incoerente doppia vita degli omofobi in politica e nella Chiesa - Linkiesta : RT @christianrocca: L’incoerente doppia vita degli omofobi in politica e nella Chiesa Di @FLepore76 - FLepore76 : RT @christianrocca: L’incoerente doppia vita degli omofobi in politica e nella Chiesa Di @FLepore76 - christianrocca : L’incoerente doppia vita degli omofobi in politica e nella Chiesa Di @FLepore76 - FLepore76 : RT @Linkiesta: Lo scandalo dell’eurodeputato sovranista ungherese #JozsefSzajer è solo l’ultimo caso di un periodo nero per i conservatori.… -