Jorge Jesus: "Oggi qualsiasi cosa dici viene interpretata come razzista" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non usa mezze misure il tecnico del Benfica Jorge Jesùs, che dopo aver vinto tutto in Sudamerica l'anno scorso con il Flamengo, è tornato in patria e domani guiderà gli 'encarnados' nella sfida di Europa League a Liegi contro lo Standard: "Va molto di moda parlare di razzismo, ma io come libero cittadino ho il diritto di pensarla alla mia maniera. Per esprimere un giudizio completo dovrei sapere cosa è successo esattamente ieri a Parigi, ma diciamo che oggi qualsiasi cosa dici su un nero viene sempre presa come un segnale di razzismo. Ma se dici la stessa cosa su un bianco, allora non è razzismo. Ormai nel mondo ha preso piede un certo tipo di onda". (ANSA). Foto: Record.Pt

