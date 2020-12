Joe Biden e la politica del calzino stravagante (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non sarà che, oltre alla Casa Bianca, Joe Biden abbia intenzione di soffiare ai repubblicani anche il primato nella politica del calzino statunitense? Di certo, nella singolare tenzone stilistico-comunicativa che da qualche tempo ha preso (letteralmente) piede oltreoceano, il vecchio Joe ha messo a segno un colpo, anzi un paio: un paio di calzini blu decorati con piccole sagome di cane azzurre, sfoggiati con apparente noncuranza durante un’occasione ufficiale e operativa da presidente eletto. Una scelta che non poteva passare inosservata e che, in un periodo non certo sereno dal punto di vista politico, economico e sociosanitario, ha contribuito a dirottare almeno per un attimo la discussione su aspetti più leggeri. https://twitter.com/jeneps/status/1331008293922336768Nel giro di poco, tuttavia, Biden è stato ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non sarà che, oltre alla Casa Bianca, Joeabbia intenzione di soffiare ai repubblicani anche il primato nelladelstatunitense? Di certo, nella singolare tenzone stilistico-comunicativa che da qualche tempo ha preso (letteralmente) piede oltreoceano, il vecchio Joe ha messo a segno un colpo, anzi un paio: un paio di calzini blu decorati con piccole sagome di cane azzurre, sfoggiati con apparente noncuranza durante un’occasione ufficiale e operativa da presidente eletto. Una scelta che non poteva passare inosservata e che, in un periodo non certo sereno dal punto di vista politico, economico e sociosanitario, ha contribuito a dirottare almeno per un attimo la discussione su aspetti più leggeri. https://twitter.com/jeneps/status/1331008293922336768Nel giro di poco, tuttavia,è stato ...

Ultime Notizie dalla rete : Joe Biden Usa, Joe Biden sceglie il primo afroamericano come capo del Pentagono TGCOM Usa: l’Afroamericano Lloyd Austin guiderà il dipartimento della Difesa

New York, 09 dic 04:43 - (Agenzia Nova) - Il democratico Joe Biden ha annunciato ieri, 8 dicembre, l’intenzione di nominare il generale in congedo Lloyd Austin come segretario alla Difesa della sua ...

BIDEN: CENTO GIORNI

Partecipando a un evento Wilmington, nel Delaware, il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden ha ribadito la vera e propria inversione a U che sotto la sua amministrazione verrà attuata rispetto ...

