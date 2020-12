Jk Rowling: “Ho ricevuto centinaia di lettere strazianti da trans pentiti. Basta censure” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Londra, 9 dic – JK Rowling, la mamma di Harry Potter, è già finita nelle polemiche per le sue opinioni controcorrente sui trans. Ora ha deciso di chiedere la fine del “clima di paura” attorno al dibattito sui trans dopo aver ricevuto lettere “strazianti” da donne che hanno subito un intervento chirurgico irreversibile per la riassegnazione di genere. Rowling: “Dibattito serio sui trans” La Rowling, 55 anni, ha detto di avere “un enorme cassetta postale” con centinaia di lettere ricevute dopo i suoi commenti sui trans fatti durante l’estate, aggiungendo che il 90% di queste missive è a sostegno della sua posizione. Ha detto alla rivista Good Housekeeping: “Molte donne sono preoccupate ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Londra, 9 dic – JK, la mamma di Harry Potter, è già finita nelle polemiche per le sue opinioni controcorrente sui. Ora ha deciso di chiedere la fine del “clima di paura” attorno al dibattito suidopo aver” da donne che hanno subito un intervento chirurgico irreversibile per la riassegnazione di genere.: “Dibattito serio sui” La, 55 anni, ha detto di avere “un enorme cassetta postale” condiricevute dopo i suoi commenti suifatti durante l’estate, aggiungendo che il 90% di queste missive è a sostegno della sua posizione. Ha detto alla rivista Good Housekeeping: “Molte donne sono preoccupate ...

