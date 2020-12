Jessica Antonini shock sulla sua vita da clochard | “Non mi presero a lavoro”

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)ha rivelato in una nuova intervista dei dettagli choc sul suo passato vissuto quando dormiva alla stazione di Milano e conduceva unada, dopo aver lasciato in anticipo il Trono di Uomini e donne con il corteggiatore Davide Lorusso. Sono ormai lontani i tempi in cuidormiva da sola e al freddo nel capoluogo lombardo e, ai microfoni di una nuova intervista, ha confidato di aver vissuto un meltdown, un vero crollo psicologico, perché da giovane non superò un colloquio di lavoro a cui si propose per riscattarsi dalla suaostile e dalla povertà, vissute lontano dalla famiglia. Nel nostro articolo, vi svisceriamo nel dettaglio tutti i dettagli delicati. Uomini e donne,si apre ...