Iva Zanicchi a Fuori dal coro contro le misure “natalizie” | “Importantissimo avere gli affetti più cari vicino”

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ha avuto il covid, è stata ricoverata con una polmonite bilaterale ed è guarita. Suo fratello, viceversa, non ce l’ha fatta e sui social ha condiviso il suo comprensibile strazio. Parliamo di Iva, cantante emiliana che ha conosciuto sulla propria pelle (sui propri polmoni) ciò che ilnavirus può fare. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iva(@ivareal) Intervistata da Verissimo, aveva raccontato quindi in merito a quanto accadutole: “Tutto è cominciato il 5 novembre. Ho sentito dei dolori strani a mani e arti e il giorno dopo sono peggiorati. Avevo poche linee di febbre, ma avevo già capito, era ilnavirus. Pensavo di poterlo evitare, stupidamente, perché sono sempre stata attenta. Non è ...