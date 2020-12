IV paniere alimentare ‘Caritas’ | stop alle domande | dal 15 dicembre la distribuzione

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSi è conclusa la prima fase, accoglienza dellee colloquio del 4°, azione di prossimità che, il nostro Arcivescovo, mons. Felice Accrocca, attraverso l’Ufficio della Caritas Diocesana e in collaborazione con il comando provinciale di Benevento dell’Arma dei Carabinieri, ha messo in campo per contrastare lo stato di emergenzain cui si sono ritrovate tante famiglie del territorio della diocesi beneventana. Lericevute agli sportelli del Centro di Ascolto della Caritas Diocesana, provenienti dai 72 comuni di Benevento ed Avellino dove si trovano le 116 parrocchie della nostra Arcidiocesi, sono state 472 sui 400 panieri disponibili. Dopo la festività dell’Immacolata lesaranno oggetto di una valutazione, ...